أعربت وزارة الخارجية عن استنكار الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.



وحذرت الوزارة في بيان لها مجددا من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالا للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.



وأكدت موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجومين اللذين وقعا في محافظة كرمان جنوبي شرق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وراح ضحيتهما العشرات من الأبرياء.



وعبرت الوزارة في بيان لها عن خالص تعازي ومواساة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى.