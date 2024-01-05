

يعقوب العوضي



أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن موعد إقامة قرعة بطولة الدوري العام، حيث ستقام الإثنين المقبل في مقر الاتحاد بالدعية في الـ 7.00 مساء.



من جهة أخرى، تتواصل تدريبات منتخبي تحت 13 سنة وتحت 15 سنة على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية بقيادة المدرب الهنغاري ستيفان كوفازيتش، حيث يركز على الجوانب البدنية مع التركيز على الجوانب الأساسية كالتمرير والتسلم والتصويبات المختلفة.

كما خصص المدرب جانبا من الحصص التدريبية للبناء العضلي بعد التخطيط مع المعد البدني والوصول إلى خطة إعداد تتناسب مع الروتين اليومي للاعبين ونسبة النمو العضلي لديهم.

وفي هذا الإطار، أكد إداري المنتخبين شاكر آرتي أن الجميع يعمل على قدم وساق لرفع المستوى الفني للاعبين والوصول بهم إلى أفضل مرحلة تحضيرية.

وتابع: «ألمس الروح العالية والالتزام بالتدريبات اليومية من اللاعبين وأرى التحدي في تأدية التدريبات اليومية ومما يسعدني رؤية اللاعبين مجتمعين على قلب رجل واحد وهدفهم رفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية.

ومن جانبنا كجهاز إداري نتطلع لبناء قاعدة لاعبين مصقولين فنيا يستطيعون حمل راية اليد الكويتية وتمثيل الأزرق بالصورة المطلوبة خارجيا وتكوين نواة للمنتخبات الوطنية الأولى في المستقبل القريب».