قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو الخميس، إن قيمة الصادرات الأوكرانية انخفضت 18.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 35.8 مليار دولار وتسجل أدنى مستوياتها في 10 سنوات.

وكتبت على منصة "لينكد إن" أن الصادرات عبر البحر سجلت زيادة 30.7% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت سفيريدنكو "في المجمل، بالنسبة لعام 2023، لدينا ما يقرب من مليون طن إضافي من الصادرات البحرية"، وفقا لـ "رويترز".

وتأثرت الصادرات البرية بإغلاق المعابر الحدودية من قبل سائقي الشاحنات البولنديين المحتجين، ما أدى إلى تراجع قدره 18.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني، عندما بدأت الاحتجاجات. وأضافت سفيريدينكو أن الانخفاض على أساس سنوي لم يتجاوز 0.7%.

وأضافت أن أوكرانيا صدرت إجمالا 99.8 مليون طن من البضائع في عام 2023، بزيادة 112 ألف طن عن عام 2022.