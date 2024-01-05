غيّب الموت الجمعة الزميل عمر حبنجر، مدير مكتب «الأنباء» في بيروت بعد مسيرة حافلة بالعطاء الإعلامي طوال عقود.



وصدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الجمعة، بيانا قالت فيه: غيب الموت الزميل الصحافي عمر حبنجر الذي بدأ مزاولة المهنة في العام 1963 في جريدة «الشعب»، وفي العام 1964 عمل في «وكالة أخبار لبنان» مندوبا قضائيا، فجريدة «الكفاح العربي». وانتسب في العام 1967 الى دار «الصياد» منصرفا الى جريدة «الأنوار» ومجلة «الصياد» بصفة مندوب قضائي، وكاتب سياسي في ما بعد، وذلك الى حين توقفهما عن الصدور، كما عمل لفترة في جريدة «المحرر» قبل إغلاقها نهائيا.



وأضاف البيان «عين مراسلا لصحيفة «الأنباء» في بيروت، ومن ثم مديرا لمكتبها في لبنان، وظل في وظيفته هذه الى ان وافته المنية، وعمل مراسلا للبرنامج العربي في «راديو ستوكهولم»، وتعاون مع صحيفة «السفير» و«وكالة يونايتد برس»، وانتخب رئيسا لجمعية مراسلي الصحف العربية في لبنان بإجماع زملائه».



وتابع البيان، «وهو أحد مؤسسي هذه الجمعية الى جانب الزميلين الراحلين محمد عنان وفيصل قواص في العام 1986، وانتسب الى نقابة محرري الصحافة اللبنانية في العام 2012».



وقد نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الراحل فقال: «بغياب عمر حبنجر، تنطوي صفحة صحافي عصامي، مناضل، دمث الاخلاق، مستغرق في الصدقية، يشدك إليه تهذيب رفيع وأدب جم، واحترام كبير للآخر ولو اختلف معه رأيا. وهو ذو مودة لا يخفيها أمام أصدقائه وعارفيه صادرة عن قلب مفعم بالحب، والتسامح، يعكس شخصيته الايجابية التي مكنته من نسج علاقات انسانية كانت هي الأساس في فتح الأبواب المهنية التي دخلها واثق الخطى، مندوبا قضائيا عرف خفايا قصر العدل، وأسراره، وكيف يجتذب السبق الصحافي إليه بفعل اجتهاده وثقة القضاة به وبأمانته في نقل الاخبار وصوغ التحليلات من دون تحريف او تحيز».



وأردف: «فكان الى جانب كبار من المندوبين القضائيين محط الانظار، بل مرجعا يفزع إليه في العديد من المحطات. كان مهنيا الى اخمص قلمه، مندفعا، وحاضرا، لكنه كان على قدر عال من التواضع، كالسنبلة الملأى، لا يهوى التبجح، أو التعالي، أو التفاصح، أو الذوبان في «الأنا». كان وديعا يخدم ما وسعت إمكاناته. وهذا ما رفع شأنه في الاوساط الصحافية، وفي منطقة إقليم الخروب، وعزز مكانته، فلم يستبد به غرور، أو يأخذ به تعال الى مطارح لا تشبه طبيعته المنفتحة والمتعاونة».



وتابع القصيفي «لقد خسرت بوفاته صديقا عزيزا، يبكى عليه، لأنه يرقى الى زمن الصحافة اللبنانية والعربية المكافحة، الملتزمة وطنيا واجتماعيا بحرية الانسان وكرامته، بعيدا من أي حسابات أيا تكن أهميتها. كما خسر مجلس النقابة وأعضاؤها برحيله نقابيا نموذجيا، متعلقا بنقابته، مشاركا في استحقاقاتها، مدافعا عنها بقوة ومنطق، ومناصرا لها في كل القضايا التي تحملها دفاعا عن حق أبناء المهنة».



وختم: «رحمه الله رحمة واسعة، وأفسح له بين الأبرار الصالحين في جنات خلده، وسيبقى ذكره حيا في قلوب عائلته وزملائه الذين أفجعهم غيابه».



وبهذه المناسبة، تتقدم «الأنباء» بأحر التعازي لعائلة الفقيد الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).