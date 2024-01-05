عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لامتحانات طلبة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية عددا من النصائح والإرشادات للطلبة لدخول امتحاناتهم بكل اريحية.



وأكد الموجه الفني لمادة الرياضيات محمد المجرن أن أسئلة امتحان الصف الثاني عشر ستكون ضمن المنهج العلمي للمادة، الذي تمت دراسته، مبينا كيفية التحضير للامتحان والمراجعة من خلال حل الأمثلة الموجودة في كتاب الطالب، وحل التمارين الموجودة في كراسة التمارين ومراجعة بنوك الأسئلة، التي تم توفيرها من قبل التوجيه العام للرياضيات على موقع وزارة التربية.



وأوضح المجرن أنه على الطالب الاستعانة بالامتحانات السابقة وحلها، مشيرا إلى أن هذه المسائل لا تغني عن الكتاب المدرسي، ومدة الامتحان ساعتان و45 دقيقة منها 15 دقيقة لكتابة البيانات وقراءة التعليمات، أما الامتحان فيحتوي على قسمين، الأول أسئلة المقال وتحتوي على 4 أسئلة، كل سؤال يتكون من فرعين «أ» و«ب»، والقسم الثاني يحتوي على 14 بندا موضوعيا مقسمة إلى 4 بنود «صح وخطأ» و10 بنود اختيار متعدد، وعلى الطالب حل أسئلة المقال بالكامل، موضحا خطوات الحل في كل منها.



وأردف المجرن قائلا: أما بالنسبة للبنود الموضوعية، فيتم الحل في الجدول المخصص لها، ويجب على كل طالب عند دخوله لقاعة الامتحان توفير قلم أزرق جاف للإجابة وعدم استخدام أقلام ملونة أخرى، حتى لا يتم تمييز ورقة الامتحان، بالإضافة إلى إحضار الآلة الحاسبة وبعض الأدوات الأخرى التي يحتاج اليها، ويفضل عند حل الأسئلة الاهتمام بإيجاد حل وحيد لكل سؤال، وعدم اللجوء إلى وضع حلول اخرى حتى لا يضيع وقت الامتحان، كذلك حاول عزيزي الطالب أن تستقطع جزءا من وقت الامتحان للمراجعة قبل تسليم ورقة الامتحان، متمنيا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.



بدوره، قدم الموجه الفني العام لمادة اللغة الفرنسية عبد الكريم المؤمن النصائح المتعلقة بامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب وطالبات القسم الأدبي، وأبرزها ضرورة الاطلاع على المراجعات المتنوعة التي تم إعدادها للأسئلة والإجابات في موقع الوزارة، كما تم تخصيص مذكرات لمراجعة فصول المواد، يمكن للطلبة الرجوع إليها والاستفادة منها، فضلا عن وجود قناة مخصصة على موقع «يوتيوب» وتطبيق «انستغرام».



ونوه المؤمن إلى أن آلية امتحان اللغة الفرنسية مكونة من أربعة أسئلة، يحمل مضمون السؤال الأول الفهم والاستيعاب، أما السؤال الثاني فيتناول المفردات، ويتضمن السؤال الثالث قواعد اللغة، كما يشمل الامتحان التواصل والتعبير الكتابي.



وطمأن المؤمن أبناءه الطلاب والطالبات بأن أسئلة الامتحان ضمن المنهج الدراسي، وتتناسب مع جميع المستويات، ناصحا الطلبة بمراجعة حل الامتحان، والتأكد النهائي من الإجابات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء الامتحان.