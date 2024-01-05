بيروت ـ أحمد عزالدين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من كتلة «اللقاء الديموقراطي» النيابية ضم النواب مروان حمادة، هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، وبلال عبدالله، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا إنمائية وبيئية.

وبعد اللقاء قال النائب أكرم شهيب كان كالعادة صاحب الصدر الواسع والعقل الراجح، وكان الموضوع يتعلق بقرار اتحاد بلديات الضاحية في وقف العمل بقرار مجلس الوزراء بجمع النفايات الصلبة المنزلية من أقضية عالية والشوف وبعبدا وقسم كبير من بيروت، وبالطبع بهذا الظرف السياسي الأصعب الذي نمر به وهذا الظرف المالي الكارثي على البلديات، هناك صعوبات كبيرة في مجال قدرة البلديات على بدائل، وتمنينا على دولة الرئيس تعليق القرار ريثما يصار الى لقاء جامع وقد يكون نهار الإثنين في مكتب وزير البيئة مع المعنيين لوضع خطة مرحلية وثابتة طويلة الأمد مع وزير البيئة ووزارة البيئة وكالعادة لبى دولة الرئيس التمني.

وأضاف شهيب: نأمل أن نلتقي الاثنين ونتابع الموضوع حتى لا تغرق البلد في نفايات في ظرف هو الاصعب كما قلت فيما يجري طبعا بالوضع الداخلي اللبناني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاعتداءات الغاشمة على الجنوب اللبناني.

على صعيد آخر، أجرى رئيس مجلس النوب اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزاف عون معزيا بوفاة والدته.

كما أجرى اتصالا هاتفيا بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان مهنئا بمناسبة الميلاد المجيد.