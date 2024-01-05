قالت وسائل اعلام اردنية ان الجيش الاردني نفذ غارتين جويتين استهدفتا مواقع لمهربي المخدرات في الاراضي السورية.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية، عن مصدر مطلع، لم تسمه، أن الأردن نفذ غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية، في إطار ملاحقة مهربي المخدرات على الحدود بين البلدين.

كما شدد المصدر، الجمعة، على أن الغارات تستهدف مرتبطين بتجار المخدرات فقط.

وسائل إعلام أردنية، منها وكالة «عمون»، نقلت نص الخبر عن «المملكة» بحرفيته، كما نقلته أيضا قناة «رؤيا».

ونقل موقع «royanews» (بالإنجليزية)، أن سلاح الجو الملكي الأردني، قصف منزلا لمشتبه به بكونه تاجر مخدرات «كبير»، في السويداء، كما استهدفت غارة جوية أخرى للقوات المسلحة الملكية الأردنية، مستودعات قرب الغارية، في السويداء أيضا.

من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر «استخباراتية متطابقة»، أن الأردن شن ضربة جوية داخل الأراضي السورية، ضد ما يشتبه أنها «مستودعات ومخابئ لتجار مخدرات»، وأضافت أن القصف شمل كذلك منزلا يشتبه أنه لتاجر مخدرات في المنطقة، قرب الحدود مع الأردن.