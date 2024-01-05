قالت وزارة الداخلية إن قطاع المرور والعمليات تفاعل بشكل فوري مع مقطع الفيديو المتداول ويتضمن تجمهرا وعمليات استهتار ورعونة في منطقة الفحيحيل معرضين حياتهم وحياة الاخرين للخطر، حيث توضح الإدارة انه وعلى الفور تم التوصل الى بيانات المركبات وضبطها وجار احالة قائديها الى محكمة المرور وحجز المركبات بكراج حجز المرور، مهيبة بالجميع الى ضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور وفي حال رصد اي اعمال مخالفة للقانون الاتصال على هاتف الطوارئ (112) أو ارسالها عبر "واتس اب" المرور على الرقم (99324092) وذلك حفاظا على سلامة مرتادي الطرق.

واشادت الوزارة بالمواطن الذي قام بالتوثيق وابلاغ الجهات المعنية والذي جسد مبدأ "كل مواطن خفير".