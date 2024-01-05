وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مساء الجمعة الى اسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في غزة.

وإضافة الى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وسيعقد بلينكن محادثات في اسطنبول السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب اردوغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين «لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا».

وأضاف «لكن الوزير بلينكن يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة قيادة الجهود الديبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر».

وخلال زياراته السابقة حاول بلينكن وقف اتساع رقعة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 3 اشهر كاملة.