تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمـد بن عبدالرحمـن بن جاسم آل ثاني،ناقشا خلاله الوضع في لبنان وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد ميقاتي،خلال الاتصال "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فـورا لوقـف الانتهاكات الإسرائيلية للقانـون الدولي".

وعبّر "عن خطـورة المحاولات الرامية إلى جر لبنـان إلى حرب إقليمية"، مشددا على "أن اتساع رقعـة العنف ودائرة النزاع فـي المنطقة، ستكون له عواقب وخيمة فـي حال تمددها، لا سيما على لبنان ودول الجوار".