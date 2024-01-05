دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيز جولته في المنطقة على إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال هنية في تصريحات نشرتها مواقع إلكترونية مقربة من حماس "نأمل من بلينكن أن يركز جولته في المنطقة على إنهاء العدوان في طريق إنهاء الاحتلال".

وأضاف "نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال".

وتابع قائلا إنه "لا يمكن لآلاف المجازر والدمار الرهيب تحقيق أمن ولا استقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حريته ودولته المستقلة".

وبدأ بلينكن الجمعة جولة شرق أوسطية تبدأ من تركيا واليونان وتشمل خمس دول عربية بجانب كل من إسرائيل والضفة الغربية لبحث تطورات الحرب في غزة وتداعياتها في المنطقة.

من جهة اخرى، حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف.

وقال مارتن غريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من اكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".