اتهم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الرئيس جو بايدن بـ"إثارة المخاوف" بعد أن قارن الأخير خطاب الملياردير الجمهوري بخطاب "ألمانيا النازية".

وقال ترامب لأنصاره في ولاية أيوا إن "سجلّ بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل... لهذا السبب نظّم جو المحتال في بنسلفانيا حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف".

من جهة اخرى، وافقت المحكمة العليا الأميركية على الاستماع إلى استئناف دونالد ترامب ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير المقبل.

وطلب ترامب الأربعاء الماضي من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.

وكان محامو ترامب طعنوا أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.

واعتبرت كلتا الولايتين أن الرئيس السابق "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير 2021.