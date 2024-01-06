أسفرت الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق وإدارة متابعة المخالفين وادارة الخدمات المالية والإدارية على مناطق (الفحيحيل - المنقف - الفروانية - الشويخ - حولي - خيطان - الحساوي - كبد) عن ضبط (289) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات منهم 9 مخالفين بحوزتهم كمية من الخمور المحلية و13 عمالة سائبة (بائع متجول) وشخص بحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم إلى جهات الاختصاص.