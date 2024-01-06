أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن مجموعة تعيينات في حكومة الإمارات، تضمنت تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائبا لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولا عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية، ورائد الفضاء سلطان النيادي وزيرا للدولة للشباب.

وعين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضوا في مجلس الوزراء، ود.آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضوا في مجلس الوزراء.



وشملت التعيينات، تعيين مريم حارب المهيري رئيسا لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة.