عبدالعزيز الفضلي

تنطلق صباح غد الأحد امتحانات طلبة الصف الثاني عشر بقسميها العلمي والأدبي للفترة الدراسية الاولى والتي تنتهي 18 يناير الجاري، حيث سيؤدي طلبة القسم العلمي امتحان مادة الرياضيات، و«الأدبي» مادة اللغة الفرنسية بينما سيقدم طلبة التعليم الديني اختبار التفسير، وستبدأ جميع الامتحانات في الساعة الثامنة صباحا من خلال اللجان المخصصة والتي تم توزيعها وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة والمناطق التعليمية والادارات المدرسية.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان تعليمات صدرت بتطبيق لائحة الغش وعدم التهاون في هذا الجانب، مشيرة الى ضرورة توفير افضل الاجواء لأبنائنا الطلبة لكي يقدموا اختباراتهم بكل اريحية والتعامل معهم معاملة الأب لأبنائه.



وفي إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الأول لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، تواصل وزارة التربية حملتها التوعوية تحت شعار «نسعى بعلمنا» والمستمرة حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث تقوم بتقديم نصائح وإرشادات للطلبة في مختلف المواد الدراسية لطلبة الصف الثاني عشر حول طرق الدراسة الفعالة ومصادر التعلم لكل مادة دراسية وذلك دعما لهدف الحملة التوعوية بتهيئة المتعلمين وإعدادهم تربويا ونفسيا لدخولهم الامتحان.



وقال الموجه الفني للغة العربية علي العبيدلي إن امتحان اللغة العربية ينقسم إلى أقسام عدة كالفهم والبلاغة والنحو والثروة اللغوية، بالإضافة إلى سؤال حول المحفوظات والتلخيص والتعبير.



وقدم العبيدلي نصائح عدة، شملت التركيز على الموضوعات المقررة في المنهج، والاستعانة بمكتبة الاختبارات المتوفرة في موقع الوزارة، للاطلاع على الامتحانات التجريبية السابقة. وبين لأبنائه الطلبة أنهم مقبلون على مرحلة مهمة في حياتهم المستقبلية، داعيا الطلاب إلى التفاؤل والاستعداد الجيد، وتخصيص ساعات محددة للمذاكرة والراحة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.