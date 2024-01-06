أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن نجاح التطبيق في تنفيذ أكثر من 30 مليون معاملة وخدمة منجزة عبر التطبيق منذ انطلاقته حتى نهاية عام 2023.



وبين كاظم أبرز الاحصائيات التي حققها تطبيق (سهل) منذ انطلاقته في 15 سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2023 بالأرقام، حيث بلغ عدد الخدمات المتاحة عبر تطبيق سهل (356) خدمة إلكترونية تقدمها (35) جهة حكومية تتيح خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق، كما بلغ عدد الخدمات والمعاملات المنجزة عبر التطبيق (30.226.374) معاملة، كما بلغ عدد الاشعارات المرسلة للمستخدمين في قائمة (اشعارات) داخل تطبيق سهل (100.413.592) إشعارا، كما وصل عدد مستخدمي تطبيق سهل للخدمات الحكومية الالكترونية (1.648.211) مستخدما على مختلف الاجهزة الذكية.



وأشاد كاظم بالتشجيع المستمر من قبل مجلس الوزراء والتوجيهات الواضحة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة واللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) والذي انتج هذه الطفرة الرقمية التي يشهدها التطبيق على مستوى تعزيز ثقة المستخدمين والذي تحقق بفضل تنوع الخدمات من حيث الكم والنوع بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين ويعزز من قدرة الكويت على المضي في مشوار التحول الرقمي وإيجاد منظومة حكومية ممكنة من النواحي التكنولوجية في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن الكويتي، ومثنيا على الدور الكبير الذي تبذله مختلف الجهات الحكومية في تقديم المزيد من الخدمات عبر تطبيق (سهل) إلى جانب التطوير المستمر في اجراءات تنفيذ المعاملات والخدمات من خلاله.