مراكز الخدمة بمختلف المناطق أنجزت أكثر من 603773 معاملة منها 516234 بالفترات الصباحية و87539 معاملة في «المسائية» خلال العام الماضي

أرشفة أكثر من 16 مليوناً و818 ألف مستند بنظام «الإمج» حفظاً لقضايا الدولة ومستندات المواطنين بمختلف المحاكم خلال العام الماضي

النيابة العامة تلقت عام 2023 أكثر من 56281 قضية وشكوى منها 51 قضية في نيابة أمن الدولة و591 في نيابة الأموال العامة

4988 قضية تم تسجيلها بنيابة الأحداث و4013 «مخدرات وخمور» و380 قضية في نيابة التعاون الدولي و6335 بـ «الإعلام والنشر»

القضايا الجزائية المسجلة بالمحكمة الكلية خلال عام 2023 بلغت 934 ألفاً و705 قضايا منها 4006 «جناية» و47 «أمن دولة» و36 «غسيل أموال» و572 ألفاً «مخالفات مرور» و1274«عنفأسري»

أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، أن وزارة العدل حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي 2023 بتحصيل أموال الدولة والحفاظ على المال العام بتسهيل إجراءات التحصيل عبر بوابة العدل الإلكترونية ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ومجمعات المحاكم المتعددة.



وأكد القلاف في تصريح صحافي استعرض خلاله إحصائية إنجازات الوزارة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023، أن الأموال المحصلة خلال تلك الفترة عن طريق بوابة العدل الإلكترونية ـ الإدارة العامة للتنفيذ بلغت 45125537.068 دينارا، فيما بلغت الغرامات الجزائية المسددة عن طريق بوابة العدل الإلكترونية خلال العام الماضي 1789818 دينارا.



وأشار القلاف إلى أن أوامر الأداء الكلي والجزئي خلال الفترة نفسها بلغت 128 مليونا و682 ألف دينار، فيما بلغت الرسوم المحصلة للدولة مليونين و135 ألف دينار.



وأوضح القلاف أن الغرامات الجزائية المسددة عن طريق بوابة العدل الإلكترونية خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2023 بلغت مليونا و789 ألف دينار، إضافة إلى 199 ألفا و525 دينارا أوامر تقدير رسوم محصلة من الوافدين في الفترة من 1/9/2023 حتى 31/12/2023.



ولفت إلى أن مراكز الخدمة المنتشرة بمختلف مناطق ومحافظات البلاد أنجزت أكثر من 603773 معاملة بـ 14 مركز خدمة منها 516234 معاملة في الفترات الصباحية و87539 معاملة في الفترات المسائية.



وأشار الى الوزارة انجزت كذلك ارشفة اكثر من 16 مليونا و818 الفا و633 ورقة بنظام «الامج»، وذلك حفظا لقضايا الدولة ومستندات المواطنين في مختلف جهات المحاكم والقضايا والتسجيل العقاري وإدارة التوثيق والتحكيم القضائي وغيرها.



ولفت القلاف إلى أن منظومة التحديث والتطوير التي شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية أنجزت 73 ألفا و966 صحيفة إلكترونية خلال العام الماضي 2023، فيما تم إنجاز 818066 معاملة بأقسام الاستعلام القضائي بمختلف محاكم البلاد.

جهود النيابة العامة



وفيما يخص جهود النيابة العامة خلال العام الماضي، أشار القلاف إلى أن النيابة العامة تلقت عام 2023 أكثر من 56281 قضية وشكوى منها 367 قضية في النيابة الكلية و51 قضية في نيابة أمن الدولة و6205 قضية في مكتب النائب العام، و591 في نيابة الأموال العامة و4988 قضية في نيابة الأحداث و4013 في نيابة المخدرات والخمور و380 قضية في نيابة التعاون الدولي و6335 في نيابة الإعلام والنشر وغيرها العديد من القضايا والشكاوى بمختلف النيابات.

إنجازات المحاكم



وأشار القلاف إلى أن المحاكم الكويتية نظرت خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023 ما يزيد على 637 الفا و636 قضية بمختلف المحاكم منها 554 الفا و240 قضية بالمحكمة الكلية و33 الفا و752 بمحكمة الأسرة الكلية و11 الفا و516 قضية باستئناف الأسرة و41 ألفا و766 قضية بمحكمة الاستئناف و21 ألفا و771 بمحكمة التمييز.



فيما أشار القلاف إلى أن القضايا الجزائية المسجلة بالمحكمة الكلية خلال عام 2023 بلغت 934 ألفا و705 قضية منها 4 آلاف و6 قضايا جناية و47 قضية أمن دولة و36 قضية حصر غسيل أموال و572 ألفا و910 مخالفات مرور و1274 «عنف أسري» و2125 «جنح شيكات».



وختم القلاف بتوجيه الشكر لكل أعضاء السلطة القضائية وجميع موظفي وزارة العدل على جهودهم الكبيرة في خدمة العدالة، مشددا على ان وزارة العدل مستمرة في تطوير العمل بكل القطاعات والإدارات للمزيد من تسهيل الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة.