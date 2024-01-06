twitter facebook whatsapp viber telegram email رئيس الإمارات ورئيس وزراء قطر يبحثان العلاقات بين البلدين السبت 2024/1/6 المصدر : ابو ظبي - وام عدد المشاهدات 1970 A+ A- استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات مستقبلا الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (وام) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبي البلدين الشقيقين.