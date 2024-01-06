بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبي البلدين الشقيقين.