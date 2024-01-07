القاهرة - محمد سامي



زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس معسكر منتخب مصر المقام في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم لاعبي المنتخب لاستعادة اللقب الغائب منذ العام 2010.



وقدم مدرب المنتخب البرتغالي روى فيتوريا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده تدريبات المنتخب الوطني، قائلا: «أشكرك على كل الدعم الذي تقدمه للمنتخب واللاعبين والذي يترك انطباعا جيدا لنا»، كما أكد قائلا: «مسؤولية تمثيل بلد كبير مثل مصر إن شاء الله يكون كل لاعب قدها، وواثق أننا كفريق سنبذل كل ما نمتلكه وما لا نمتلكه للوصول إلى هدفنا وإسعاد الجماهير المصرية وأشكرك على الحضور».



إلى ذلك، وفي تمام الساعة السابعة من مساء اليوم يلعب المنتخب المصري الأول آخر تجاربه الودية أمام نظيره منتخب تنزانيا على ستاد القاهرة الدولي قبل السفر إلى كوت ديفوار مساء 9 يناير للمشاركة في البطولة التي يحمل «الفراعنة» الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها بواقع 7 القاب أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، وسيسعى فيتوريا إلى اختبار مدى تماسك وانسجام تشكيلته الأساسية التي استقر عليها لخوض البطولة.



وكان وزير الرياضة د.أشرف صبحي قد شهد مران الفريق امس الأول رفقة مجموعة من أبطال مصر في ألعاب المصارعة، رفع الأثقال، الإسكواش، الخماسي الحديث، السلاح، الكاراتيه، والتايكوندو، كما عقد جلسة مع لاعبي المنتخب بحضور قائد المنتخب محمد صلاح لدعمهم في مهمتهم القادمة لاستعادة اللقب الغائب عن خزانة الاتحاد المصري منذ 2010.



جدير بالذكر أن نائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلى سيترأس بعثة الفراعنة في «كان 2024»، وسيبدأ صلاح ورفاقه مشوارهم في 14 الجاري ضد موزمبيق، ثم يواجه غانا فالرأس الأخضر تواليا يومي 18 و22 من الشهر نفسه.