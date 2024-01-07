

الدوحة - فريد عبدالباقي



تلقى المنتخب القطري خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد بارتولومي ماركيز لوبيز، أمام المنتخب الأردني بنتيجة 1-2، خلال اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين أمس الأول ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض غمار بطولة بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي ستنطلق في الدوحة الجمعة المقبلة، حيث تقدم «العنابي» بهدف لأكرم عفيف في الدقيقة (16) من ركلة جزاء، فيما سجل ثنائية «النشامى» يزن النعيمات وعلي علوان في الدقيقتين (50 و57 ركلة جزاء)، وأقيمت المباراة أمام أبواب مغلقة دون حضور إعلامي أو جماهيري، حسب اتفاق الأجهزة الفنية للمنتخبين حفاظا على سرية التحضيرات قبل انطلاق كأس آسيا.



ويعد لقاء الأردن هو الاختبار الثاني والأخير لمنتخب قطر بقيادة لوبيز الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، وكان «العنابي» تغلب في الودية الأولى أمام منتخب كمبوديا بثلاثية نظيفة سجلها المهاجم المعز علي.



وكشفت مصادر خاصة من معسكر منتخب قطر عن أن الجهاز الفني يعكف على معالجة الأخطاء التي ظهرت في ودية «النشامى» من أجل تداركها قبل اللقاء الافتتاحي أمام منتخب لبنان مساء الجمعة المقبلة بستاد لوسيل في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.