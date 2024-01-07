عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة اطلعت عليها «الأنباء» ان إجمالي البلاغات التي تعاملت الوزارة معها عبر بدالة الطوارئ خلال شهر ديسمبر بلغ 2288 بلاغا.



ووفق الإحصائية تصدرت محافظة الفروانية الترتيب الأول بـ 490 بلاغا، تلتها العاصمة بـ 476 بلاغا ثم الجهراء بـ 396، والأحمدي بـ 319، وحولي بـ 224 ومبارك الكبير بـ 125، فيما تعامل قطاع الهندسة الصحية مع 71 بلاغا والطرق السريعة مع 142 بلاغا والعمليات مع 45.



أما إدارة مختبرات الطرق بقطاع المركز الحكومي بقسم الأسفلت فقد قامت خلال ديسمبر بإجراء عمليتي سحب عينات من مصانع و169 لفحوصات منجزة في المختبرات و698 زيارة للمصانع و2 إصدار شهادة و2 عملية لمعايرات المصانع وتحليل الفجوات و80 عملية سحب عينات من مواقع الفرش.