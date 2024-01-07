عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لامتحانات طلبة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية عددا من النصائح والإرشادات للطلبة لدخول امتحاناتهم بكل اريحية.



وأكد الموجه الفني لمادة الرياضيات محمد المجرن أن أسئلة امتحان الصف الثاني عشر ستكون ضمن المنهج العلمي للمادة، الذي تمت دراسته، مبينا كيفية التحضير للامتحان والمراجعة من خلال حل الأمثلة الموجودة في كتاب الطالب، وحل التمارين الموجودة في كراسة التمارين ومراجعة بنوك الأسئلة، التي تم توفيرها من قبل التوجيه العام للرياضيات على موقع وزارة التربية.



بدوره، قدم الموجه الفني العام لمادة اللغة الفرنسية عبد الكريم المؤمن النصائح المتعلقة بامتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب وطالبات القسم الأدبي، وأبرزها ضرورة الاطلاع على المراجعات المتنوعة التي تم إعدادها للأسئلة والإجابات في موقع الوزارة، كما تم تخصيص مذكرات لمراجعة فصول المواد، يمكن للطلبة الرجوع إليها والاستفادة منها، فضلا عن وجود قناة مخصصة على موقع «يوتيوب» وتطبيق «انستغرام». ونوه المؤمن إلى أن آلية امتحان اللغة الفرنسية مكونة من أربعة أسئلة، يحمل مضمون السؤال الأول الفهم والاستيعاب، أما السؤال الثاني فيتناول المفردات، ويتضمن السؤال الثالث قواعد اللغة، كما يشمل الامتحان التواصل والتعبير الكتابي.