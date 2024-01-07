

القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة التونسية رانيا التومي عن سعادتها بالظهور في العديد من الأعمال الفنية في توقيت واحد خلال الفترة المقبلة، رغم انتقاد البعض لأدائها في أول عمل فني لها بمصر وهو مسلسل «سره الباتع».



رانيا تصور حاليا فيلم «نور الريس» مع الفنان مصطفى كامل، وتجسد فيه دور فتاة رومانسية ثرية ترتبط بقصة حب مع مطرب ينتمى للطبقة البسيطة، وتمنت أن يكون هذا العمل بمنزلة شهادة ميلاد نجوميتها بالسينما.



كما تصور مع سمية الخشاب ومحمود عبدالمغني مسلسل «ب 100 راجل»، المقرر عرضه رمضان المقبل، وتعيش خلال الأحداث قصة حب مع محمود عبدالمغني وتنافسها سمية، كما تظهر في فيلم «المنبر» مع أحمد حاتم ومي عمر، ومسلسلي «تيتا زوزو» و«بينا معاد» الجزء الثاني بمشاركة شيرين رضا وصبري فواز.