

مفرح الشمري



بعد صراع مع المرض، انتقلت الى رحمة الله الكاتبة التلفزيونية القديرة فاطمة الصولة بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في كتابة الاعمال التلفزيونية الدرامية التي تحمل بين طياتها المحافظة على العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي والخليجي.



وبرحيل الكاتبة القديرة فاطمة الصولة «أم فيصل»، خسرت الدراما التلفزيونية الكويتية والخليجية احدى فارساتها، وذلك لأسلوبها الخاص في كتابة أعمالها الدرامية التلفزيونية التي انطلقت بها منذ 2005 واستطاعت أن تحجز لها مكانة مرموقة من بين كتاب الدراما التلفزيونية في الكويت والخليج والوطن العربي لأسلوب طرحها الجميل بالقضايا التي تريد تسليط الضوء عليها، وهذا الأمر يشعر به كل من تابع أعمال «أم فيصل» التي عرضت على الشاشة مثل «عمر الشقا» و«أشياء لا تشترى» و«العضيد» و«نور عيني» و«امرأة مفقودة» و«رجال يبيعون الوهم»، وغيرها من الاعمال التي استطاعت الكاتبة فاطمة الصولة ان ترسم لها خطا مختلفا من خلالها، خطا احترمت فيه ذائقة المشاهد الكويتي والخليجي، وذلك من خلال تركيزها على القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل لافت للنظر، مع تقديمها المفردة الكويتية الصحيحة في أعمالها حتى لا تصل للمشاهد بطريقة خاطئة.



الراحلة فاطمة الصولة على الرغم من أنها بنت ملحن النشيد الوطني الموسيقار الراحل إبراهيم الصولة، فإنها لم تستغل هذا الأمر لدخولها الى معترك الكتابة التلفزيونية، واعتمدت على نفسها في دخولها لهذا المجال الذي يحتاج الى قدرات كبيرة، وهذا الأمر تسبب بتأخرها في تقديم أعمالها ككاتبة تلفزيونية، فلم تستعجل وتأنت بالدخول على الرغم من موهبتها في كتابة الشعر والقصص والروايات منذ الصغر، ناهيك عن أن لديها ميولا موسيقية بسبب تأثرها بوالدها الراحل ابراهيم الصولة، وكتبت العديد من الأوبريتات لوزارة التربية مثل أوبريت «حكاية الدانة»، وأوبريت «شهيدات الكويت»، وغيرها من الاعمال الوطنية. «فنون الأنباء» تتقدم الى أسرة الفقيدة بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).