أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن القطاع النفطي سيشهد ترسية مناقصتين في كل من شركة نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون دينار.



وفي التفاصيل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة خدمات صيانة أنظمة الاتصالات اللاسلكية التابعة لشركة نفط الكويت بـ 15.25 مليون دينار، كما وافق الجهاز على ترسية مناقصة استبدال المحطات الكهربائية القديمة بمصفاة ميناء الأحمدي بـ 19.83 مليون دينار لمدة 36 شهرا.



ويترقب القطاع النفطي حسم العديد من المناقصات خلال الربع الأول من 2024، لاسيما مع الخطط الطموحة لدى شركة نفط الكويت طرح نحو 10 مناقصات بقيمة 6.4 مليارات دولار لتطوير الإنتاج.



كما تخطط شركة البترول الوطنية لإنفاق نحو مليار دينار (3.26 مليارات دولار) لإنشاء عددا من المشاريع منها إنشاء مستودع للوقود للتسويق المحلي واستكمال إنشاء 100 محطة وقود جديدة وإنشاء رصيف للزيت في مصفاة الأحمدي ومرفق جديد لرصيف نفط الشعيبة، وتضم المشاريع أيضا تجديد مرافق مناولة فحم الكوك في مصفاة ميناء عبدالله، وإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي.