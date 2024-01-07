يحيى حميدان



تبحث إدارة الكويت بصفة جدية مسألة التعاقد مع محترف أجنبي جديد في مركز الارتكاز خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويبدو أن المغربي مهدي برحمة مرشح للرحيل وتعويضه بمحترف آخر، لاسيما في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل معلول في رفع مستوى الفريق. ودخلت إدارة «العميد» في مفاوضات جادة مع أحد المحترفين الأجانب للتعاقد معه، كما وضعت الإدارة المحترف التونسي ياسين العامري تحت الأنظار للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها وفترة غيابه لأكثر من شهر، إذ في حال استمرار غيابه لمدة طويلة فإنه سيكون خارج الحسابات والبحث عن بديل له.