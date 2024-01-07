

ناصر العنزي



مازالت لعبة الكراسي قائمة بين فرق صدارة زين الممتاز من جولة إلى أخرى، حيث تعود المنافسة مرة أخرى اليوم في انطلاق الجولة 14 بلقاءين، إذ يلتقي في المباراة الأولى الكويت المتصدر بـ 30 نقطة مع خيطان المتأخر برصيد 7 نقاط في المركز التاسع على ملعب صباح السالم بالنادي العربي، وفي المباراة الثانية يستضيف القادسية صاحب المركز الثالث بـ 29 نقطة على ملعبه محمد الحمد النصر الرابع بـ 21 نقطة، فهل تبقى المراكز على حالها أم تتغير؟



يدخل الكويت مباراة اليوم بخبرة وتجانس لاعبيه بعدما استعاد الصدارة بفارق الأهداف عن العربي على أثر اكتساحه الشباب 6-0 في المباراة السابقة، لكن عليه ألا يأمن خصمه الذي سيلعب مقاتلا من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة قبل أن يجد نفسه يصارع الهبوط، والأبيض صاحب أقوى خط هجوم حيث سجل 39 هدفا حتى الآن ويمكنه اليوم مضاعفة العدد بفضل فاعلية هجومه، من جانبه فإن خيطان خرج بنقطة أمام النصر في المباراة الماضية 1-1 غير أنه اليوم مطالب بجهدين إضافيين كي يتمكن من صد هجمات خصمه والنتائج حبلى بالمفاجآت.



وفي مواجهة القادسية والنصر فكلاهما قادر على الفوز وكلاهما يملك عناصر قادرة على صنع الفارق، ولكن ما يحتاجه كل فريق هو استغلال الفرص وكأنها لا تأتي مرة أخرى، وقد خاض الأصفر ديربيا جماهيريا الجولة الماضية أمام العربي خرج منه متعادلا 2-2 بقيادة صالح الشيخ مساعد المدرب محمد إبراهيم الغائب، أما العنابي فمازال محافظا على مركزه القريب من فرق الصدارة، ويعتمد مدربه ظاهر العدواني على مجموعة ذات قدرات جيدة في تنفيذ مهامه داخل الملعب.