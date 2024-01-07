

كان البرازيلي ماريو زاغالو الذي توفي عن 92 عاما ركنا رئيسا في نجاحات البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، وساهم في ارتقائها إلى قمة اللعبة إلى جانب جيل من الموهوبين.



بعد سنوات قليلة من اعتزاله اللعب، فرض زاغالو نفسه في مقعد المدرب. كان أول من يعتمد خطة 5-3-2 التي تتحول إلى 3-5-2 في المقاطع الهجومية. وصف لحظات مونديال 1970 بأنها «الأعظم في مسيرتي كمدرب».



توجه إلى الكويت حيث أحرز لقب كأس الخليج عام 1976 «خليجي 4 في قطر» وبلغ نهائي كأس آسيا، حيث خسر بصعوبة أمام إيران 0-1.



كان زاغالو اللاعب الوحيد على قيد الحياة من تشكيلة البرازيل التي أحرزت لقبها العالمي الأول في 1958 والذي خفف من آلام سقوطها في المباراة الحاسمة لنهائي 1950 أمام أوروغواي على أرضها، عندما كانت بحاجة للتعادل كي تحرز اللقب.



وقد علق زاغالو على تلك المناسبة «كنت في ماراكانا خلال تلك الخسارة المصيرية ضد أوروغواي. كنت جنديا وكانت وظيفتي إبعاد الناس عن أرض الملعب».



وتابع اللاعب المولود في ماسيو في 9 أغسطس 1931 لعائلة من جذور لبنانية وإيطالية «لن أنسى أبدا الصمت، الحزن وخيبة الأمل من تلك الخسارة».



وفيما ظلت تلك الذكرى حية، بذل زاغالو قصارى جهده لتخفيف حدة الألم، فترك بصمته على أربعة من الألقاب الخمسة القياسية التي أحرزتها البرازيل في كأس العالم.



وقد كان المونديال السويدي محطة انطلاق لأسطورة رائعة بعمر السابعة عشرة: ظهر بيليه على الساحة العالمية، وكان نجما في النهائي أمام السويد 5-2. سجل زاغالو الهدف الرابع وأهدى بيليه الخامس الأخير في تشكيلة ضمت الرائعين غارينشا وديدي وفافا.



وبعد اعتزاله، عاد زاغالو إلى عالم المستديرة من بوابة التدريب، فاستلم نادي بوتافوغو وقاده إلى لقبين إضافيين في الولاية عندما كانت ديكتاتورية عسكرية تتحكم في البلاد. وكان جواو سالدانيا قاد البرازيل إلى كأس العالم 1970 في المكسيك، لكن فضل زاغالو عليه قبل النهائيات. تخاصم سالدانيا مع بيليه ورفض الانصياع لمطالب الرئيس إميليو غاراستازو ميديسي.



وبعمر الثامنة والثلاثين، ورث زاغالو تشكيلة فائقة الموهبة، تضمنت بيليه، كارلوس ألبرتو، جايرزينيو وريفيلينو، وقاد الفريق إلى ستة انتصارات في ست مباريات، لتحرز البرازيل لقبها الثالث في أربع نسخ. وعادل إنجازه لاحقا بإحراز لقب المونديال كلاعب ومدرب كل من الألماني فرانتس بكنباور (1974 و1990) والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018). وقد عشق الرقم 13، فارتداه في الملاعب، تزوج في 13 يونيو وكان يعيش في الطابق الثالث عشر ولوحة سيارته تتضمن الرقم 13. قال مرة انه نادم على إقامة نهائي 1998 في 12 يوليو. وبعد قيادته الإمارات للتأهل إلى مونديال 1990 وإقالته بعدها بأيام، استدعي زاغالو إلى منتخب البرازيل كمدير تقني في مونديال الولايات المتحدة 1994. وانتهى مشواره نحو لقب خامس بسيناريو دراماتيكي، على وقع نوبات التشنج والصرع الغامضة التي ضربت المهاجم رونالدو أمام فرنسا (0-3) في نهائي 1998.



البرازيل «ما عندها» مدرب!





بات المنتخب البرازيلي لكرة القدم من دون مدرب مجددا بعد إقالة فرناندو دينيز من منصبه، وذلك وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر في الاتحاد المحلي للعبة. وتأتي إقالة دينيز (46 عاما) من المنصب الذي تسلمه أصلا بشكل مؤقت في يوليو خلفا للمدرب المؤقت الآخر رامون مينيزيس، بعد يوم على الحكم القضائي الصادر من محكمة عليا في البرازيل بإعادة رئيس اتحاد اللعبة إدنالدو رودريغيز الى منصبه.



وأبطلت المحكمة العليا حكما صادرا عن محكمة دنيا قضى بإبطال اتفاق بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه الى مارس 2022، والذي سمح لاحقا بانتخاب رودريغيز على رأس الاتحاد حتى عام 2026.



وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركا المهمة مؤقتا لمينيزيس ومن بعده لمدرب فلومينينسي دينيز. وفشل دينيز في تحسين النتائج المخيبة لـ «سيليساو»، إذ مني بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026.