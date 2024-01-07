يعقوب العوضي



يعود اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد بعد انتهاء معسكره الخارجي في سلوفينيا وكرواتيا استعدادا لخوض بطولة آسيا الـ 21 المقررة في البحرين خلال الفترة من 11 حتى 25 الجاري (تصفيات كأس العالم 2025) التي يلعب فيها «ازرق اليد» ضمن المجموعة الاولى التي تضم، قطر وعمان والصين تايبيه.



وقد خاض منتخبنا عدة وديات مع المنتخب السلوفيني الرديف والمنتخب السعودي إلى جانب جورجيا، والتي شهدت أداء مميزا من اللاعبين في تطبيق توجيهات الجهازين الإداري والفني، إذ ركز المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان على جوانب بدنية وفنية وجمل تكتيكية وطرق دفاعية سوف يعتمدها في مواجهة المتغيرات في أرضية الملعب، كما قسمت التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية كما خصص الجهاز الطبي جدولا غذائيا للمساعدة في تجنب الإصابات وعدم التعرض للإرهاق.



وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان أن المعسكر التدريبي ناجح بكل المقاييس وأن «الأزرق» يطمح لتقديم مستوى يليق بسمعة كرة اليد الكويتية، وتابع: «ضغط اللاعبون على أنفسهم أثناء التدريبات اليومية والمباريات التحضيرية بغية الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة للمشاركة في البطولة، ولمست الروح العالية في كل مرة تطأ أقدام اللاعبين صالة الملعب».



وحول المعسكر أشاد صيوان بالتزام اللاعبين بالحضور والتدريب اليومي، كما أثنى على حالة الانضباط لدى اللاعبين، مشيرا إلى أن من يمثل الأزرق يجب أن يتحلى بالروح الرياضية والأخلاق الحميدة، وهو ما أظهره اللاعبون في الملعب وخارجه أثناء المعسكر الخارجي.



مايوركا الإسباني يطلب الموسوي



وفي السياق ذاته تلقى نادي الكويت طلبا من نادي مايوركا الإسباني بغرض ضم لاعب الجناح الأيسر صالح الموسوي والذي أظهر مستوى مميزا في البطولات الدولية المختلفة على المستوى الآسيوي الخليجي والعربي.



خالص العزاء



هذا، ويتقدم القسم الرياضي في «الأنباء» لأسرة كرة اليد ولعائلة عبدالمحسن العنزي رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد الأسبق بخالص العزاء والمواساة لوفاته، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



«إنا لله وإنا إليه راجعون».