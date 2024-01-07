

أعلن رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي ان بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش تنطلق السبت المقبل بمشاركة عدد كبير من الرماة والراميات الآسيويين يمثلون 26 منتخبا وتستمر منافساتها لمدة 9 أيام.



وقال العتيبي في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الاتحاد ان البطولة التي ستقام بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية تتضمن إقامة منافسات في رمايتي (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات والزوجي المختلط وكذلك الناشئين.



واضاف ان البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها في باريس الصيف المقبل بواقع ثمانية مقاعد لمنافسات الرجال والسيدات.



وذكر ان منتخبنا الوطني سيشارك بـ 19 راميا ورامية في مختلف المسابقات، مؤكدا استعدادهم التام للبطولة وأنهم سيدخلونها بتركيز عال لتحقيق أفضل النتائج وإحراز مقاعد تأهيلية للأولمبياد بعد انجاز الرامي خالد المضف الذي وصل للأولمبياد بالفعل في أغسطس الماضي.



من جانبه، أكد مدير البطولة أمين سر الاتحاد عبيد العصيمي ان الاتحاد أنهى كافة الاستعدادات التنظيمية والفنية لانطلاق هذا الحدث المهم اذ باتت ميادين الاتحاد جاهزة تماما لاحتضان منافسات البطولة.



وأعرب عن أمله بتحقيق رماة وراميات الكويت لمقاعد تأهيلية للأولمبياد لمواصلة تحقيق الرماية الكويتية للإنجازات الكبرى لاسيما ان المنتخب يضم عددا من أميز رماة القارة في رمايتي (سكيت) و(تراب) على حد سواء.