

حسم إنتر لقب «بطل الشتاء» الشرفي بعدما ضمن إنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة، وذلك بفوزه الدراماتيكي على ضيفه فيرونا السابع عشر 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة.



وبدا إنتر مجددا في طريقه للاكتفاء بالتعادل، لكن البديل دافيدي فراتيزي خطف الفوز بمتابعته كرة صدها الحارس بعدما سبقتها تسديدة مرتدة من العارضة للمدافع أليساندرو باستوني (3+90).



ووقف الحظ الى جانب إنتر، إذ كان بإمكان فيرونا خطف التعادل من ركلة جزاء، عن طريق البديل الفرنسي توما هنري الذي أدرك التعادل للضيوف 1-1 بعد ثوان معدودة على دخوله. وبهذا الفوز الدراماتيكي، ضمن إنتر البقاء وحيدا في الصدارة في نهاية هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة يوفنتوس مع مضيفه ساليرنيتانا اليوم.



ويحل ميلان الثالث ضيفا على إمبولي.



كأس إنجلترا



بلغ توتنهام الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه بيرنلي 1-0.



ويدين الفريق إلى الإسباني بدرو بورو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 من كرة صاروخية رائعة أطلقها من خارج المنطقة.



وبلغ الدور الرابع أيضا الفريق اللندني الآخر فولام بفوزه على ضيفه روثرهام يونايتد بهدف وحيد سجله الجامايكي بوبي ريد (24). وتقام اليوم عدد من المباريات في الكأس، أبرزها مواجهة ليفربول مع أرسنال.



برشلونة يواجه بارباسترو



يفتتح برشلونة أولى مبارياته في كأس ملك إسبانيا عندما يلتقي الاتحاد الرياضي بارباسترو «درجة ثانية» في دور الـ32.