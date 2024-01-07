

مبارك الخالدي



أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم انطلاق الدور التمهيدي من بطولة كأس سمو الأمير نسخة موسم 2023/2024 وذلك بإقامة مباراتين يوم 26 يناير الجاري، حيث يلعب العربي مع الصليبخات، والنصر مع الساحل. وتستكمل المواجهات في اليوم التالي بلقاءين هما القادسية مع اليرموك، والفحيحيل مع الشباب.



وفي يوم 28 يناير الجاري يلعب السالمية مع خيطان، وكاظمة مع برقان، وتختتم مباريات الدور التمهيدي في



٢٩ الجاري بلقاء يجمع الجهراء مع التضامن.



ويقام الدور ربع النهائي من البطولة يومي الأول والثاني من فبراير المقبل، كما تقرر اقامة مواجهتي الدور نصف النهائي يوم 7 منه، مع تأجيل موعد المباراة النهائية ليوم لاحق بعد إجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية.



الجدير بالذكر أن القرعة جنبت فريق الكويت خوض الدور التمهيدي بوصفه حاملا للقب آخر نسخة على ان يلتقي الفائز من لقاء الجهراء والتضامن.



كما أعلنت لجنة المسابقات انطلاق مواجهات بطولة كأس السوبر للموسم 2023/2024 يوم 22 من فبراير المقبل بإقامة مباراتين، الأولى بين الكويت والقادسية، والثانية بين العربي وكاظمة، وسيقام النهائي يوم 26 منه. كما حددت اللجنة يوم 11 فبراير المقبل موعدا لاستئناف دوري زين الممتاز بإقامة الجولة الـ 15 منه.



من جهة اخر، تم اختيار الحكم الكويتي الدولي السابق سعد كميل ليكون من ضمن 10 خبراء فنيين في بطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي ستنطلق في الدوحة الجمعة المقبل، بالإضافة إلى اختيار الحكمين أحمد العلي وعبدالله الجمالي بين 35 حكم ساحة، وعبدالهادي العنزي وأحمد عباس بين 39 حكما مساعدا.