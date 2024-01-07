كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» موعدا محتملا لاصطدام ما يطلق عليه «الكويكب المفقود» بالأرض بما يهدد الحياة البشرية على كوكبنا.



وتم رصد الصخرة الفضائية التي أطلق عليها اسم (2007 FT3) قبل 16 عاما، وأطلق عليه رسميا اسم «الكويكب المفقود»، وقد تمت ملاحظته لفترة كافية حتى يتمكن العلماء من تحديد مداره وأي نقاط محتملة يمكن أن يضرب بها كوكبنا. وحدد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في وكالة «ناسا» نحو 89 تأثيرا محتملا لهذا الكويكب المفقود، بدءا من 3 أكتوبر 2024 إلى 4 أكتوبر 2119، وفق ما اوردت «العربية نت» نقلا عن صحيفة «ميرور» البريطانية.



ولحسن الحظ فإن احتمال اصطدام 2007 FT3 بالارض تبلغ نحو 1 في 11.5 مليون.



وقال متحدث باسم وكالة «ناسا»: «لا توجد تهديدات معروفة لتأثير الكويكبات على الأرض في أي وقت في القرن المقبل».



وعلى الرغم من أن وزن الكويكب البالغ 54 مليون طن وارتفاعه المقدر 1030 قدما (314 مترا) يجعله يبدو مخيفا، إلا أنه صغير الحجم بالمقاييس الكونية.