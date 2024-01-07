

منصور السلطان - مجمد الجلاهمة



يجري رجال المباحث الجنائية البحث والتحري لمعرفة هوية مجهول أقدم على إطلاق النار على أشخاص في خيمة ببر المطلاع كيلو 1 ما تسبب في إصابة خمسيني مقيم في البلاد بصورة غير قانونية بطلقة نارية في البطن وتم نقله من قبل شقيقه إلى مستشفى الجهراء، حيث أدخل غرفة العناية. وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية من قبل شخص يفيد بأنه تعرض لإطلاق النار خلال تواجده في المخيم عن طريق المطلاع كيلو 1، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء إلى موقع البلاغ، وخلال التحقيق مع شقيق المصاب أنكر معرفته بمطلق النار.