تحقق روزنامات العام 1996 رواجا عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وتباع بأسعار تصل إلى أكثر من (100) دولار للواحدة منها، لكونها قابلة لإعادة الاستخدام هذا العام لتطابق أيامها مع روزنامة 2024.



ويتشارك عاما 2024 و1996 بكونهما كبيسين، أي أنهما يتألفان من 366 يوما، كما يبدأ كل منهما يوم الاثنين، بحسب موقع «تايم أند دايت» المتخصص.



وأوجه التشابه لا تنتهي عند هذا الحد: فكل من 1996 و2024 يتضمنان دورة للألعاب الأولمبية الصيفية (1996 في أتلانتا و2024 في باريس)، كما فيهما انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة.



وتشهد الشبكات الاجتماعية سيلا من التعليقات والمنشورات المرتبطة بعام 1996، بما يشمل دعابات أو استعارات من عالم السينما، بينها ما يرتبط بفيلم «ميشن إيمباسبل» (المهمة المستحيلة) بنسخته الأولى مع توم كروز. حتى أن بعض مستخدمي الإنترنت ينبشون في مقتنياتهم القديمة عن محفوظات عائدة لذلك العام.



وعلى موقع «إيباي»، تباع الروزنامات من عام 1996 بأسعار تتراوح بين عشرين ومائة دولار.