أسفرت الجهود الأمنية المكثفة لقطاع الأمن الجنائي ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة البحث الجنائي والرخص)، عن ضبط 4 وافدين يقومون بالتصنيع والاتجار بالخمور المصنعة محلياً من خلال استغلالهم شقة بمنطقة السالمية وعثر بحوزتهم على عدد (58) برميلا معبأة بالخمور و(76) زجاجة خمر معدة للبيع ومبلغ مالي متحصلات البيع. كما تمكنت إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط وافدين آخرين يقومان ببيع المشروبات الكحولية محلية الصنع وعثر بحوزتهما على (102) زجاجة تحتوي على مشروب كحولي محلي الصنع جاهزة للبيع ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وتمت احالتهم والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.