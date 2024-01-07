أعلن المرصد الأورومتوسطي أن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على القطاع.



وأفاد المرصد بأن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في القطاع دون توافر أي ملجأ آمن لهم.



وفي آخر إحصائية عن ضحايا الحرب الاسرائيلية، أعلنت وزارة الصحة في بيان صحافي «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22722 شهيدا و58166 إصابة بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي».



وفي السياق، أعلنت الوزارة عن حملة لحصر أسماء القتلى والمفقودين الذين لم تتمكن الأطقم الطبية من إحصائهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.