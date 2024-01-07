أبرمت شركة أكتيف القابضة، التابعة لشركة عقارات الكويت، والتي تقدم مجموعة متنوعة وواسعة من الأندية الصحية والاستوديوهات الرياضية، اتفاقية امتياز جديدة مع شركة «Xponential Fitness» إيكسبوننشيل فيتنس، المجموعة الرائدة حول العالم في مجال الاستديوهات الرياضية المتخصصة، تحصل أكتيف بموجبها على حق الامتياز لأربع علامات تجارية لاستوديوهات متخصصة في دولة قطر.



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الجديدة عقب إعلان الشركة في يونيو الماضي عن توقيعها اتفاقية حق الامتياز مع Xponential Fitness لطرح العلامات Stretch Lab وRumble Boxing وClub Pilates وCycle Bar في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أكتيف القابضة ناصر المنيفي: «سعداء بتوقيعنا هذه الاتفاقية الجديدة، والتي تعزز بموجبها الشركة تعاونها مع مجموعة Xponential Fitness الرائدة، وتوسع من نطاق أعمالها إقليميا ليشمل دولة قطر، وتطرح علامات تجارية لاستديوهات اللياقة البدنية فيها».



وأضاف: «نظرا لتشابه السوقين القطري والكويتي، وخبرتنا التشغيلية في مجال النوادي الصحية والاستديوهات الرياضية المتخصصة، ومعطيات السوق القطري الواعدة، وثقافة الشعب القطري المتنامية تجاه أهمية الرياضة لتحسين جودة الحياة.