

قال تقرير الشال الأسبوعي إن تقرير الشركة الكويتية للمقاصة لحجم التداول في السوق الرسمي للفترة مــــن 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وفقا لجنسية وفئة المتداولين، أشار إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين في «بورصة الكويت»، فقد استحوذ على 51.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 30.5% لعام 2022، فيما استحوذ على 51.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة بالعام الماضي، مقارنة بـ 34% لعام 2022، وقد باع أسهما بقيمة 5.46 مليارات دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 5.45 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 9.97 ملايين دينار.



وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (38.2% لعام 2022) و32.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (39.6% لعام 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 3.51 مليارات دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 3.439 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدون شراء وبنحو 71.242 مليون دينار.



وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 13.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.8% لعام 2022) و12.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.4% لعام 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.386 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.352 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 33.740 مليون دينار.



وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.1% لعام 2022) و3.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% لعام 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 385.133 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 357.590 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 27.534 مليون دينار.



ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 8.935 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 83.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (79.1% لعام 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 8.758 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.2% لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 177.568 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 13.8% (18.2% لعام 2022) واشتروا ما قيمته 1.474 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.414 مليار دينار أي ما نسبته 13.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (12.9% لعام 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 59.788 مليون دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة نحو 4.7% (2.9% لعام 2022) أي ما قيمته 502.991 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.5% (2.7% لعام 2022) أي ما قيمته 265.635 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا وبنحو 237.356 مليون دينار.



وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 82.9% للكويتيين، 13.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.7% للكويتيين، 15.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022.