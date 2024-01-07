

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



عبدالله فالح الديحاني، عبد اللطيف حسين توينه، عبد الوهاب ال بن علي، علي ناصر الصفار، فاطمة جعفر معرفي، جاوتام رافيكومار، جوزار محمد بانكودوالا، خالد أحمد الحسين، محمد جاسم القلاف، محمد جاسم رضا، محمد مهدي اشكناني، محمد نجيب الحمدان، الشيخ مبارك فيصل الصباح، رحاب سلطان عيسى، سحر عكرمة صالح، سكينه علي حسين، صالح راضي ملبس، شهاب أحمد السقاي، شروق علي دشتي، وليد صالح العلي.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.