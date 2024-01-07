

القاهرة ـ ناهد إمام



وقعت د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب اتفاقية تعاون مع المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام بالمملكة الاردنية الهاشمية، ووقعها الدكتور الأب رفعت بدر مدير المركز، بهدف التعاون المشترك في مجال السياحة الدينية وربطها بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.



وصرح الأب بدر، عقب التوقيع، بأن الاتفاقية تأتى استلهاما من زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي شجع المواطنين المصريين على زيارة الأردن أثناء زيارته لمصر عام 2021 وافتتح خلالها معرضا للسياحة الدينية والتاريخية بحضور البابا تواضرس الثاني رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية في مصر والعالم وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لتشجيع السياحة الدينية بين مصر والأردن.



من جهتها، قالت يسي إن الاتفاقية تأتي تفعيلا لمبادرة «عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي»، وتتضمن العمل على الربط السياحي الديني بين مصر والأردن، اللذين يتمتعان بالتعاون بمختلف المجالات وبتاريخ تشهد له الأماكن المقدسة التي يزورها الحجاج من مختلف أنحاء العالم ويطلق على خط التعاون عنوان «تتبع خطى العائلة المقدسة في مصر».



وقالت يسي أن الاتفاقية تأتى أيضا في ظل نتائج مؤتمر الاتحاد في دورته الـ 26 الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، وافتتح بجامعة الدول العربية والذي شارك فيه م.عبدالحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني نائبا عن رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل بن عاكف الفايز.



وفي نهاية مراسم توقيع الاتفاقية، تم الإعلان عن مشروع مصري ـ أردني لخدمة السياحة البينية بين مصر والأردن وخدمة ثلاثة أهداف في قطاعات التعليم والصحة والثقافة.