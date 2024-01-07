

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



كشف رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل ان العاملين المصريين في الخارج والحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إجازات خاصة للعمل بنظام التعاقد الشخصي لا يتم احتساب ترقياتهم للوظائف الأعلى إلا عند العودة النهائية.



وأكد عبدالفضيل ان قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة نص على انه لا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، إلا أن مدة الإعارة تدخل ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.



وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة البرلمانية ان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قد حدد ضوابط تنظم إعارة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، للعمل في الداخل والخارج، وفي هذا الإطار، حيث نص قانون الخدمة المدنية، في المادة 35 على الآتي:



1 - يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.



2 - يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.



3 - يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.