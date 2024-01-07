تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى لمكافحة الجريمة الدخيلة على قيم المجتمع الكويتي

أسامة أبو السعود

قالت وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية وعضو اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ريا الرشيدي، إنه في إطار الحرص على تطوير أعمال اللجنة، تم عقد اجتماع برئاستها في 27 ديسمبر، وبحضور الأمانة العامة للجنة بكامل هيئتها، حيث حضر عن وزارة الداخلية كل من مدير إدارة مكافحة الآداب العامة والاتجار بالأشخاص العميد هيثم العثمان، ورئيس قسم البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري، ومراقب التقييم والمتابعة بإدارة علاقات العمل علي الدلماني ممثلا عن الهيئة العامة للقوى العاملة.



‏وتضمن الاجتماع بحث أطر تطوير العمل باللجنة من خلال وضع خطة عمل تشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، بما يتواءم مع الواقع العملي لجريمة الاتجار بالأشخاص في الكويت، والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.



‏وأكدت الرشيدي على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لاسيما على صعيد تعزيز التعاون بين كل الجهات، وتوحيد الرؤى لمكافحة تلك الجريمة الدخيلة على القيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي.