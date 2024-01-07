استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالمخيم الشتوي في العلا، عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، وأعضاء اللجنة: السيناتور أنغس كنغ، والسيناتور جون كورنين، والسيناتور كريستين غليبراند، والسيناتور جون أوسوف، والسيناتور مارك كيلي.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان أنه جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



وقد حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان. فيما حضر من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة مايكل راتني.