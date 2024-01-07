وزارة التربية ستمنح كل طالب حقه من خلال التدقيق في الإجابات لضمان تحقيق أفضل النتائج

عبدالعزيز الفضلي

تفقّد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع صباح اليوم عددا من لجان امتحانات الصف الثاني عشر، شملت ثانوية فارعة بنت أبي الصلت بنات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، وثانوية عبدالله الرجيب بنين بمنطقة حولي التعليمية، بمرافقة كل من وكيل وزارة التربية بالتكليف ورئيس عام الامتحانات أنوار الحمدان والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف ونائب رئيس عام الامتحان للقسم الأدبي حصة المطوع والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف نائب رئيس عام الامتحان للقسم العلمي د.سلمان اللافي وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات.



وأكد د.عادل المانع حرصه وجميع القطاعات المعنية بوزارة التربية على توفير السبل والامكانات المتاحة لأداء الطلبة لامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2023 -2024م في أجواء مناسبة ومريحة.



وقال المانع إن امتحانات الفترة الدراسية الأولى للصف الثاني عشر انطلقت صباح اليوم في أجواء مطمئنة ومريحة في جميع اللجان، مبينا أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الصف الثاني عشر بلغ 43.370 ألف طالب وطالبة في المناطق التعليمية كافة، وبجميع أنواع التعليم العام والخاص والتعليم الديني.



وأشار إلى أن زيارته تهدف إلى الاطلاع والاطمئنان على سير عمل اللجان، ورصد أي ملاحظات قد تواجه أبناءنا الطلاب والطالبات، مؤكدا أن وزارة التربية ستمنح كل طالب حقه من خلال التدقيق في الإجابات لضمان تحقيق أفضل النتائج.



وثمن الدور الرائد والكبير التي تقوم به الإدارات المدرسية والمراقبين والملاحظين وأعضاء الكنترول الأدبي والعلمي والمشاركين والعاملين كافة خلال فترة الامتحانات، موضحا أن الوزارة ماضية في تطبيق لوائحها المعنية بالامتحانات للحفاظ على جودة التعليم ومحاربة الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هذا يصب في مصلحة الطالب، ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراسته للمرحلة الثانوية من دون تعثر، داعيا أبناءه الطلبة لبذل الجهد والمثابرة بجد واجتهاد، لاسيما أنهم في مرحلة دراسية فاصلة في حياة كل طالب، وذلك لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، منوها إلى أن التعليم الحقيقي أداة فاعلة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة للدفع بعجلة التنمية في المجتمع.



من جانبه، قال المدير المساعد ومدير لجنة ثانوية عبدالله الرجيب - بنين عبدالرحمن الجاسر: انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة للصفين الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، موضحا أن اللجان تعمل بفعالية وفق النظم واللوائح في اللجان، وتم التأكد من جهوزيتها وتهيئتها لاستقبال الطلبة، وأشاد الجاسر بزيارة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع وقياديي الوزارة اليوم للمدرسة للاطلاع على سلامة سير الامتحانات للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2023-2024.