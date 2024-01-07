نفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اتهامات سيئول لبيونغ يانغ بإطلاق عشرات القذائف المدفعية قرب الحدود المشتركة.



وأفادت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية «لم يطلق جيشنا ولا قذيفة واحدة في المنطقة البحرية».



ولفتت إلى أن جيش بلادها فجر قنابل تحاكي صوت الأعيرة النارية 60 مرة و«راقب رد فعل» القوات الكورية الجنوبية.



وأضافت «كانت النتيجة تماما كما توقعنا.. أخطأوا في تحديد صوت المتفجرات على اعتبارها إطلاق نار وافترضوا أنه استفزاز بنيران المدفعية واختلقوا كذبة من دون أي شعور بالخجل».



وأضافت «في المستقبل، سيخطئون أيضا في تقدير حتى صوت الرعد في سماء الشمال على أنه نيران مدفعية من جيشنا».