قال النائب سعود العصفور: تم الانتهاء قبل قليل في اجتماع اللجنة الصحية من مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بـ «تطوير خدمات الرعاية الصحية»، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة الصحة. وكان لقاء مثمرا ويشكر عليه الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة ونتطلع للانتهاء من تقرير اللجنة وعرض القانون للتصويت عليه كما هو محدد في الخارطة التشريعية في شهر مارس 2024.



يذكر أن فكرة الاقتراح تعتمد على فصل الممول عن المنظم وعن المشغل، لأن قيام وزارة الصحة بجميع الأدوار خلق حالة من الفوضى والقصور والعجز في تقديم هذه الخدمات.



ويفضل الاقتراح فصل الممول، ليصبح شركة للتأمين الشامل تغطي جميع المواطنين بتأمين صحي شامل، أما المشغل فسيكون المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص، والمنظم سيكون المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى وزارة الصحة وجهازها الفني.