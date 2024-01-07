أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل صحافيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، أحدهما متعاون مع وكالة فرانس برس والثاني نجل مدير مكتب قناة «الجزيرة» في القطاع وائل الدحدوح.



وقالت الوزارة «ارتقاء مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح في غارة على سيارة بمنطقة ميراج برفح جنوب قطاع غزة». وأكدت القناة بدورها «استشهاد» الصحافيين «في قصف إسرائيلي».



وطلبت وكالة فرانس برس تعليقا من الجيش الإسرائيلي الذي طلب الحصول على «الإحداثيات» الدقيقة للضربة.



وأوضحت «الجزيرة» أن القصف الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحافيين خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة، التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.



وتعاون ثريا، وهو مصور ڤيديو في الثلاثينيات من العمر، مع وكالة فرانس برس منذ العام 2019، إضافة الى غيرها من وسائل الإعلام.

أما الدحدوح فكان يعمل مع شبكة الجزيرة ويتابع حسابه الذي ينشر فيه يوميات الحرب على تطبيق «إنستغرام» أكثر من مليون شخص.



ونشر قبل مقتله بساعتين تقريبا قصة ظهر فيها مواطنون ينتشلون جثامين من تحت ركام أحد المنازل وصورة أخرى لقتلى داخل أكفان فيما يبدو أنه في مشرحة.



وأدانت حماس «الجريمة النكراء» التي أدت إلى مقتل ثريا والدحدوح، معتبرة أنها «استهداف متعمد» للصحافيين.