تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها والشعب التونسي الشقيق عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت ومؤكدا على الحرص على العمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه الرئيس التونسي من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.