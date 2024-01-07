عاطف رمضان



قام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي بزيارة تفقدية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني اطلع خلالها على تجهيزات مقاول العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان المياه المعالجة بالمشروع خلال الفترة التحضيرية للمشروع.



و‏أكد العنزي أن هذا العقد يعتبر أكبر المشاريع في تاريخ المؤسسة والذي تتجاوزت قيمته 345 مليون دينار وتبلغ مدة التنفيذ (4) سنوات، ومقاول العقد هو: شركة مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة.



ولفت الى ان هذا العقد هو العقد الأول من عقود ‏مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وهو يختص بإنشاء الطرق الرئيسية وسيعقبه طرح عدد من العقود الخاصة بإنشاء أعمال البنية التحتية للضواحي السكنية، وعقود محطات الكهرباء الرئيسية والكابلات، وعقود المباني العامة بالمدينة، وشدد العنزي على ضرورة تكامل الأعمال والتنسيق التام مع الوزارات الخدمية حتى يتم تسليم القسائم السكنية للمواطنين بالتزامن مع الانتهاء من جميع الخدمات الأساسية لها التي تختص بها الوزارات الأخرى.



كما أكد العنزي على ضرورة إعطاء الأولوية أثناء الأعمال لتجهيز الخدمات الخاصة بعقود الضواحي السكنية وعدم وجود تعارضات معها تؤخر الانتهاء من تسليم القسائم السكنية للمواطنين.



‏كما طالب العنزي الشركة المنفذة والجهاز المشرف ‏على تنفيذ أعمال العقد ‏بضرورة إنجاز الأعمال في مواعيدها التعاقدية وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسائم السكنية التي تم توزيعها عليهم بأسرع وقت.



وقد استمع ‏العنزي على هامش الزيارة لشرح موجز من مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة م.حسين الكندري تناول فيه وضع المشروع الحالي والذي يتمثل في الفترة التحضيرية للمشروع والتي يجري خلالها اعتماد الجهاز الفني، واعتماد مصادر المواد المستخدمة في أعمال المشروع، ودراسة واعتماد المخططات التنفيذية بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بمكاتب جهاز الإشراف وجهاز المقاول.



وبين الكندري انه ‏يجري حاليا التنسيق مع وزارات الدولة الخدمية مثل وزارة الأشغال وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لترتيب الأعمال بموقع المشروع ومنها ترحيل وتغيير مسارات أبراج الكهرباء بالمشروع كما يجري حاليا التنسيق مع بلدية الكويت لرفع عدد من المخالفات الموجودة بالموقع تمهيدا للمباشرة بتنفيذ الأعمال والتي تمثلت في وجود سوق الإبل ضمن حدود المشروع بالإضافة إلى وجود عدد من الدراكيل وكذلك وجود عدد من الغرف الخاصة بأصحاب الماشية من الإبل والأغنام.



وثمن الكندري تعاون بلدية الكويت وكذلك المواطنين في التزام ومغادرة البعض منهم للمنطقة.



كما ناشد بقية المواطنين بسرعة الخروج من مناطق العمل حفاظا على سلامتهم وسلامة الممتلكات الخاصة بهم من ماشية وغيرها، حيث إن المنطقة تعتبر منطقة عمل والعمل فيها مستمر وسيكون في تصاعد خلال الأيام المقبل.



وفي نهاية الزيارة، أكد م.راشد العنزي ثقته في جميع المسؤولين في الجهات الحكومية لرفع جميع المخالفات أو التعديات في هذه المنطقة التي تعتبر حاليا مشروعا حيويا ومهما للدولة وليس للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقط كما وجه شكره لجميع العاملين بالموقع من فنيين وغيرهم على جهودهم التي يبذلوها.